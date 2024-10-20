Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России»

Бывший президент России Борис Ельцин в 1999 году просил своего американского коллегу Билла Клинтона передать Кремлю вопросы безопасности в Европе. Об этом сообщил историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скианна, его слова привело издание Der Spiegel .

«У меня просьба. Отдай просто Европу России. США не развиваются в Европе», — процитировал ученый Ельцина.

Европа должна беречь своих жителей, настаивал бывший российский лидер, но Клинтон это всячески отвергал.

«Я не думаю, что европейцам это понравится», — ответил он.

Ранее стало известно, что в 1994 году Ельцин просил Клинтона присоединить Россию к НАТО первой в случае расширения альянса.