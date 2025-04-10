Экстремисты напали на полицейских в Пакистане

Dawn: трое полицейских погибли при нападении экстремистов в Пакистане

Как минимум три сотрудника правоохранительных органов скончались после вооруженного нападения представителей экстремистской группировки на полицейский фургон в Пакистане. Об этом сообщила газета Dawn .

По информации источника, ЧП случилось в провинции Хайбер-Пахтунхва.

«В результате нападения погибли трое полицейских», — сообщили в правоохранительных структурах.

Полиция начала поисковую операцию и расследование обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, ответственность за нападение на себя взяла радикальная группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана»).

Группировка в основном действует вдоль границы с Афганистаном и в северо-западных регионах страны. Участники движения выступают против системы власти в стране и пакистанского правительства, стремятся к созданию основанного на законах шариата государства.

В январе перевозивший сотрудников пограничной службы в Пакистане автобус наехал на бомбу.