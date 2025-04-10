Экстремисты напали на полицейских в Пакистане
Dawn: трое полицейских погибли при нападении экстремистов в Пакистане
Как минимум три сотрудника правоохранительных органов скончались после вооруженного нападения представителей экстремистской группировки на полицейский фургон в Пакистане. Об этом сообщила газета Dawn.
По информации источника, ЧП случилось в провинции Хайбер-Пахтунхва.
«В результате нападения погибли трое полицейских», — сообщили в правоохранительных структурах.
Полиция начала поисковую операцию и расследование обстоятельств инцидента.
По предварительным данным, ответственность за нападение на себя взяла радикальная группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана»).
Группировка в основном действует вдоль границы с Афганистаном и в северо-западных регионах страны. Участники движения выступают против системы власти в стране и пакистанского правительства, стремятся к созданию основанного на законах шариата государства.
В январе перевозивший сотрудников пограничной службы в Пакистане автобус наехал на бомбу.