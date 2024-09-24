Экспортеры в Турции попросили госорганы помочь в решении проблем торговли с Россией на фоне западных санкций

В Турции местные экспортеры обратились в госорганы с просьбой помочь решить проблему торговли с Россией на фоне западных санкций. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из госбанков страны.

Речь идет о сложности банковских переводов между странами. Как написал сайт «Аргументы и факты», государственные структуры неоднократно направляли запросы в соответствующие инстанции, но результата не добились.

Сейчас экспорт продукции в таких отраслях, как электроника, металлургия и автомобилестроение в стране сократился на 30%.