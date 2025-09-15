Экспорт свинины и субпродуктов из России в Китай увеличился втрое в первом полугодии 2025 года

В первом полугодии 2025 года экспорт свинины и субпродуктов из России в Китай увеличился втрое и достиг 92 миллиона долларов. Отмечается, что поставки в материковый Китай начали активно развиваться с марта 2024 года. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин подчеркнул, что в апреле 2025 года месячный объем поставок превысил семь тысяч тонн, а в мае достиг 8,5 тысячи тонн. Он также отметил, что с расширением списка аттестованных предприятий для экспорта в Китай объемы поставок могут значительно возрасти.

Эксперты сообщают, что за первое полугодие 2025 года Россия увеличила экспорт свинины на 53% в физическом выражении, достигнув более 190 тысяч тонн. В денежном выражении рост составил 79%, достигнув более 470 миллионов долларов. Общая стоимость экспорта свиноводческой продукции превысила 500 миллионов долларов.