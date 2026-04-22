Экспорт рыбной продукции из России в Китай увеличился почти наполовину

За первые три месяца 2026 года Россия значительно нарастила отправку рыбной продукции в Китай, сообщило РИА «Новости» .

Согласно данным профильного аналитического центра, российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай вырос на 14% в весе и на 46% в деньгах, достигнув 366 тысяч тонн на сумму 1,1 миллиарда долларов, написала газета «Взгляд».

Особенно заметно увеличились отгрузки мороженого минтая без головы: на 15% по объему и на 45% по выручке, что составило 196 тысяч тонн на 315 миллионов долларов. Эксперты связывают это с сокращением отечественного вылова на 7%, что привело к активному скупанию сырья китайскими переработчиками из-за опасений дальнейшего роста цен.

Также увеличился экспорт мороженой трески: на 5% в физическом и на 60% в стоимостном выражении, достигнув 17 тысяч тонн на 131 миллион долларов. Аналитики отмечают, что мировое подорожание трески связано с решением профильной комиссии урезать общий допустимый улов в Баренцевом море на 2025 год на 23%.