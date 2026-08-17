На фоне завершения совместных учений «Центр-2026» в Киргизии с участием полутысячи военных, политологи обратили внимание на преследования пророссийских активистов в Центральной Азии. Об этом сообщил «Ридус» .

Несмотря на членство в ОДКБ и экономическую зависимость от России (до 14% ВВП Узбекистана — переводы мигрантов), десятки общественников в Казахстане, Узбекистане и Киргизии осуждены за участие в СВО или работу в интересах Москвы.

Эксперты отмечают абсурдность обвинений в наемничестве, так как страны блока официально не признают военный конфликт на Украине. По мнению аналитиков, мягкая сила России должна смениться жесткими санкциями против местных элит, а дипломатическим ведомствам пора занять более принципиальную позицию по защите своих сторонников за рубежом.