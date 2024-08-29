Эксперт ВШЭ Сокольщик рассказал, что в недружественных странах российские активы ищут специальные группы

С начала специальной военной операции поиском оснований для введения санкций занимаются рабочие группы при иностранных правительствах, а также небольшие частные организации, активно сотрудничающие с государственными структурами недружественных стран. Как функционирует эта система, в беседе с RT рассказал ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, эксперт в области санкционных режимов Лев Сокольщик.

Он объяснил, что первая волна санкционного давления уже прошла, основные меры были применены, и сейчас наблюдается тенденция к их дальнейшему ужесточению. В частности, это проявляется в двух направлениях.

Во-первых, выявляются случаи нарушения санкционных режимов, и на них накладываются соответствующие меры. Во-вторых, осуществляется целенаправленное введение санкций на активы как физических, так и юридических лиц. Сокольщик также отметил, что для недружественных государств актуален поиск российских активов и лиц, к которым можно применить точечные санкции.