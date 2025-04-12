Эксперт ВШЭ Кашин заявил, что пошлины Трампа сближают ЕС и Китай

Меры, принятые Дональдом Трампом в виде пошлин для Китая и стран Европы, могут способствовать укреплению отношений между ними. Такое мнение высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в интервью телеканалу «Звезда» .

«Делегация Евросоюза планирует посетить Пекин в июле для встречи с китайским руководством и обсуждения плана действий», — сообщил эксперт.

По его словам, Европа и КНР активно общаются, особенно по вопросам экономики, учитывая предстоящие изменения в политике США после выборов. Он также подчеркнул, что при администрации Байдена США и Евросоюз эффективно использовали экономическое давление против Китая.

Ранее агентство Xinhua передало заявление Си Цзиньпина о риске изоляции Штатов из-за торговой войны и о том, что от экономического давления пострадают все.

Напомним, 2 апреля американский лидер ввел «зеркальные» пошлины для большинства стран мира. Через месяц Трамп отменил тарифы для более чем 75 государств на 90 дней и повысил их до 145% на товары из Китая.