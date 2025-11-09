Эксперт ВШЭ Данильцев подчеркнул, что европейские производители не смогут быстро найти замену российским удобрениям

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в интервью ИА НСН оценил перспективы российско-европейской торговли в условиях инициативы о введении пошлин на российские товары, озвученной семью странами ЕС.

Данильцев подчеркнул, что Россия поставляет в Европу преимущественно СПГ, удобрения и металлы. Ключевыми партнерами остаются Венгрия, Италия и Чехия, хотя ранее ведущую роль играли Германия и Нидерланды. Значимость последних снизилась, в то время как Испания и Сербия увеличили объемы закупок.

Сумма экспортной выручки, составляющая 5,4 миллиарда евро, не является определяющей для российского бюджета, но все же важна. Будущие поставки, по мнению Данильцева, будут зависеть от коммерческой целесообразности, так как компании принимают решения самостоятельно.

Эксперт подчеркнул, что европейские производители не смогут быстро найти замену российским удобрениям, поэтому торговля продолжится, но на новых условиях. Возможны различные сценарии: экспортеры могут снизить цены, чтобы компенсировать пошлины, или потребители согласятся платить дороже. Данильцев также указал на растущий спрос на удобрения в Азии и Латинской Америке, что открывает новые рынки для российских производителей.