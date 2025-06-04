Эксперт Воронов отметил, что израильские лазеры против дронов неэффективны для СВО

Эксперт рубрики о военных технологиях сайта Ferra.ru Павел Воронов рассказал о боевом лазере «Маген Ор» (в переводе — «Железный луч»), об успешном применении которого официально заявил Израиль.

По данным специалиста, принцип работы устройства основан на мощном световом излучении, которое точно нагревает и плавит цель. Основное преимущество лазерных систем — их экономичность по сравнению с ракетами. Стоимость одного выстрела оценивается в доллары, а не в десятки тысяч, как в случае с ПВО.

Однако есть и недостатки: зависимость от погодных условий, ограниченная дальность (около семи километров) и высокое энергопотребление. Это делает систему узкоспециализированной. Например, защищать большие территории или мобильные военные подразделения с ее помощью сложно и неэффективно.

По мнению эксперта, использование «Маген Ор» хорошо вписывается в израильскую модель обороны — небольшая территория, плотное население и высокотехнологичная инфраструктура. Для стран с протяженными границами и развитой инфраструктурой, как Россия, подобная установка выглядит менее полезной. Особенно в условиях СВО, где дроны применяются массово и на больших расстояниях, подчеркнул Воронов.