Эксперт ВЭШ Остапкович: снятие антироссийских санкций может растянуться на годы

Процесс смягчения или полной отмены ограничения в отношении России может занять несколько лет. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович в разговоре с kp.ru.
Специалист отметил, что предметный диалог по этому вопросу может начаться после того, как американская и российская стороны придут к определенному соглашению в переговорах. Первыми снимать антироссийские санкции начнут именно Соединенные Штаты, а не Европа, считает Остапкович.
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будет меньше февральских
Назван лидер доверия на Украине. Зеленскому досталось лишь третье место
В Латвии пожаловались на учителя, терроризировавшего школьников гимном Украины
Стало известно, сколько доз кетамина получил Мэттью Перри перед смертью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте