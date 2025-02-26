Эксперт ВЭШ Остапкович: снятие антироссийских санкций может растянуться на годы

Процесс смягчения или полной отмены ограничения в отношении России может занять несколько лет. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович в разговоре с kp.ru.

Специалист отметил, что предметный диалог по этому вопросу может начаться после того, как американская и российская стороны придут к определенному соглашению в переговорах. Первыми снимать антироссийские санкции начнут именно Соединенные Штаты, а не Европа, считает Остапкович.

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