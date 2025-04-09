Эксперт в области космонавтики Мухин: создание военных спутников обсуждается давно

Первый заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Олег Мухин рассказал о планах по размещению вооружений на околоземной орбите. Об этом сообщило ИА НСН .

В интервью он отметил, что идея использования космических аппаратов для поражения наземных объектов активно обсуждалась в военной сфере, причем реализация таких технологий уже близка к реальности. Глава Космического командования США Стивен Уайтинг недавно заявил о необходимости усиления космической огневой мощи, что подтверждает развитие этой тенденции.

Мухин подчеркнул, что создание военных спутников, способных уничтожать вражеские объекты, в том числе другие спутники, уже давно обсуждается. По его словам, на орбите вращается большое количество объектов, что позволяет скрытно запускать устройства с лазерами и другими видами вооружений. Мухин также предположил, что военные спутники могут иметь многофункциональное назначение, включая возможность выполнения различных задач, помимо уничтожения.