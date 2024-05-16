Эксперт Центра исследований АТР Санакоев: визит Путина в КНР имеет важное символическое значение | 360°

Мир 16 мая 2024, 10:56 Эксперт Центра исследований АТР Санакоев: визит Путина в КНР имеет важное символическое значение

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Президент России Владимир Путин впервые после переизбрания прибыл в Китай. Его визит имеет важное символическое значение, сообщил руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik.

По его словам, мировое сообщество может считать визит знаком о приоритетах стран во внешней политике на обоюдной основе. Таким образом демонстрируется всеобъемлющее стратегическое партнерство, вступающее в новую эпоху.

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Санакоев отметил, что Россия и Китай намерены углублять взаимодействие в сферах энергетики, высоких технологий, искусственного интеллекта и образования.