Эксперт Суслов заявил, что США не готовы к прямому столкновению с Китаем

Соединенные Штаты не вступают в военную конфронтацию с Китаем из-за рисков эскалации. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Эту конфронтацию им нужно поставить в какие-то управляемые рамки, не допустить ее резкой эскалации, потому что прямо сейчас США к прямому столкновению с Китаем не готовы», — считает специалист.

Суслов отметил, что США значительно уступает Китаю в темпах развития военно-морского флота. КНР, в свою очередь, догоняет Америку в сфере ядерного вооружения.