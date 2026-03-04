Эксперт Сурков заявил, что Европа не способна повлиять на исход конфликта с Ираном

Европа оказалась вовлеченной в противостояние между Израилем и Соединенными Штатами против Ирана. Эксперты считают, что возникающие проблемы взаимоотношений между Европой и США временно уступят позиции ввиду общей цели противодействия Тегерану. Однако старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Николай Сурков в разговоре с ОТР выразил сомнения относительно значимости роли Евросоюза в разрешении конфликта.