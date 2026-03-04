Эксперт Сурков заявил, что Европа не способна повлиять на исход конфликта с Ираном
Европа оказалась вовлеченной в противостояние между Израилем и Соединенными Штатами против Ирана. Эксперты считают, что возникающие проблемы взаимоотношений между Европой и США временно уступят позиции ввиду общей цели противодействия Тегерану. Однако старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Николай Сурков в разговоре с ОТР выразил сомнения относительно значимости роли Евросоюза в разрешении конфликта.
По словам специалиста, европейские государства демонстрируют обеспокоенность ситуацией, однако основная роль в формировании реакции Запада принадлежит странам региона, таким как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
По мнению эксперта, европейская позиция обусловлена опасениями возможного распространения войны на континент, а также осознанием собственной зависимости от американской поддержки в сфере военной разведки и снабжения вооружением.
Таким образом, несмотря на желание поддержать Вашингтон, реально влиять на развитие ситуации Евросоюз практически неспособен, заключил Сурков.