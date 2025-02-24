Эксперт Соколов: Мерц после выборов в Германии попытается перенастроить трансатлантические отношения

В Германии накануне, 23 февраля, прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента — бундестаг. Лидером голосования стал оппозиционный блок ХДС/ХСС, набравший почти 30% голосов. Его глава Фридрих Мерц, который стал главным претендентом на пост канцлера, может смягчить политику в отношении санкций Евросоюза. Таким мнением с «Известиями» поделился научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

По словам специалиста, Мерц понимает насколько сильно антироссийские санкции ударили по промышленным компаниям Германии, в частности, они страдают от разрыва немецко-российских отношений в сфере энергетики.

«Мерц будет выстраивать политику в рамках общего трансатлантического вектора, а уточнить этот вектор легче всего при личной встрече с Трампом», — считает Соколов.

Он добавил, что глава ХДС/ХСС на посту канцлера будет выстраивать рабочие отношения с новой американской администрацией и попытается найти общий язык с президентом США Дональдом Трампом.