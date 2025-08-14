Встреча президентов России и США едва ли существенно повлияет на антироссийские санкции и двустороннюю торговлю. Об этом заявил преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в разговоре со «Свободной Прессой».
По мнению эксперта, мирное урегулирование украинского конфликта позволит США начать поэтапную отмену ограничений, включая восстановление авиаперевозчиков вроде «Аэрофлота». Однако конкретные шаги возможны лишь после переговоров лидеров двух стран.
Специалист выразил осторожность относительно радужных надежд на встречу, подчеркнув важность личного общения глав государств для обсуждения ключевых мировых проблем.
