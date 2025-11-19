Эксперт сервиса «Сохрани лес» Чикин рассказал, что на COP30 соберутся даже конфликтующие страны

В ноябре 2025 года в Бразилии стартует очередная климатическая конференция ООН — COP30. Одной из тем обсуждения станет глобальное потепление. Подробнее рассказал директор по устойчивому развитию экосервиса «Сохрани лес» Александр Чикин, сообщил Ferra.ru .

Специалист объяснил важность мероприятия: несмотря на политические разногласия, ведущие мировые державы все равно собираются вместе.

«Ведь речь идет о выживании человечества», — подчеркнул эксперт.

По его словам, одной из ключевых проблем остаются финансовые обязательства развитых стран перед менее обеспеченными государствами. Еще в 2009 году богатые страны обязались ежегодно выделять около 100 миллиардов долларов на поддержку проектов экологически чистой энергетики и адаптации к последствиям изменения климата. Однако этот показатель был достигнут лишь недавно, и теперь бедные страны требуют больших сумм.