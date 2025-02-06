Эксперт рынка нефти Демидов: пошлины Китая в ответ США не принесут РФ выгоды

Россия не выиграет от ситуации с ответными пошлинами Китая на импортируемые из США энергоресурсы. Таким мнением поделился независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с « Ридусом ».

Специалист допустил лишь кратковременный положительный эффект.

«Мы можем на какое-то время увеличить поставки газа и нефти в Китай, но долгосрочных планов здесь не будет. Важно понимать, что США не перестанут снабжать Пекин энергоносителями», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что газ Китай получает из Катара и Австралии, уголь — из Австралии. Сами же пошлины Демидов назвал временным мероприятием, указав на желание восточной страны не обострять ситуацию.