Заявления официальных властей Украины о неподсудности военнослужащих ВСУ после принятия Римского статута свидетельствуют о попытках режима Зеленского избежать ответственности за совершение военных преступлений. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины проявили агрессию против России, вторгшись в Курскую область, где были совершены военные преступления. Несмотря на влияние пропаганды, некоторые украинские солдаты осознают, что им придется за это отвечать.

Это решение призвано освободить украинских военных от ответственности, чтобы они могли продолжать преступные действия и запугивать гражданское население. Таким образом, они стремятся вызвать внутреннее противостояние в нашей стране, отметил Макушин.