Эксперт РУДН Зиновин заявил, что Тулси Габбард ушла из-за давления «системы» за критику Трампа

Отставка главы Национальной разведки США Тулси Габбард была вынужденной. Об этом рассказал Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Максим Зиновин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам специалиста, на нее оказывалось давление со стороны коллег и ЦРУ. Габбард, выступавшая против политики Дональда Трампа в Иране, была «неудобным элементом» для системы.

Эксперт отметил, что ее не посвящали в ключевые разговоры по Ирану, а рейтинг среди «ястребов» упал. Коллеги резко настроились против нее.

По мнению Зиновина, повышение эффективности ведомства могло привести к нежелательным разоблачениям окружения. Официальной причиной ухода Габбард назвала тяжелую болезнь супруга.