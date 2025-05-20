Эксперт РУДН Семибратов заявил, что Трамп хочет извлечь выгоду из любого исхода переговоров по Украине
Американский лидер Дональд Трамп намерен извлечь выгоду из любого исхода переговоров по Украине, поэтому предложил выбрать Ватикан в качестве посредника. Таким мнением поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
По мнению эксперта, при успешном завершении переговоров президент США может записать это на свой счет, подчеркнув то, что Лев XIV — американец.
«С другой стороны, в случае их провала, Трамп смог бы абстрагироваться, сказав, что это не провал его администрации», — отметил Семибратов.
Однако текущее предложение Трампа, касательно переговоров по Украине, можно назвать нейтральным, добавил собеседник.