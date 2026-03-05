Эксперт РУДН Семибратов заявил, что Франция намерена обновить ядерный арсенал за счет бюджета ЕС
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов объяснил сайту телеканала «Звезда», почему Франция предлагает свою ядерную программу Евросоюзу. Основная причина — недостаток финансирования.
Семибратов уточнил, что Франция давно не обновляла свой арсенал, состоящий примерно из 290 боеголовок. Для модернизации нужны значительные средства, поэтому власти ищут поддержку внутри ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на возвращении к наземному размещению ядерного оружия и общей модернизации оборонных технологий. Несмотря на финансовые проблемы, Франция обладает полным производственным циклом, позволяющим поддерживать и развивать военную мощь, подчеркнул эксперт.