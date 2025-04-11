Эксперт РУДН Семибратов: США не оставляют попыток посадить в странах СНГ выгодных людей

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов оценил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что США хотели организовать переворот в стране. Он этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Ранее Алиев говорил о выделении США одного миллиона долларов по линии USAID для организации госпереворота.

Семибратов считает, что власти Белого дома «не оставляют попыток посадить в странах СНГ выгодных людей».

«Данное заявление Алиева не является открытием, но, в отличие от Украины и Армении, Азербайджан уже давно демонстрирует свою государственную состоятельность», — сказал он.

При этом собеседник считает, что ничего серьезного сделать на эту сумму невозможно. США, на его взгляд, лишь «забрасывали удочку».