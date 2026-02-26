Эксперт РУДН Семибратов допустил вариант дестабилизации Словакией энергобаланса в украинской системе энергоснабжения

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе со «Звездой» заявил, что власти Словакии могут дестабилизировать энергобаланс в украинской системе энергоснабжения. Это будет следствием остановки транзита российской нефти по «Дружбе».
«Словакия может внезапно закрыть, например, на внеплановый ремонт энергетические и электрические линии, которые идут из Словакии на Украину», — сказал он.
Семибратов назвал данную меру вполне «достойным ответом со стороны Словакии».
