Эксперт РСМД Семенов сообщил, что убийство сына Каддафи приблизило президентские выборы в Ливии

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов прокомментировал убийство старшего сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Об этом сообщил «Ридус» .

По мнению специалиста, ситуация ускорит проведение президентских выборов в Ливии.

«Сын Каддафи воспринимался многими как черный лебедь, то есть он мог неожиданно для всех выиграть выборы», — подчеркнул Семенов.

Отмечая усталость ливийцев от затяжного конфликта и нестабильности, эксперт предположил, что голосование за наследника Каддафи могло бы символизировать народный протест против существующих властей.