Эксперт РСМД Семенов исключил прямой конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов обсудил возможные последствия обострения ситуации в Йемене, исключив прямой конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, причиной обострения ситуации стало изменение баланса сил в провинциях Махра и Хадрамаут, которые раньше контролировались Саудовской Аравией, но впоследствии оказались под управлением ОАЭ.

«Возможно ли обострение между Саудовской Аравией и ОАЭ? Напрямую невозможно, но вот через так называемые прокси-войны вполне», — отметил Семенов.

Как пояснил эксперт, в Йемене могут произойти бои между группировками, поддерживаемыми Саудовской Аравией и ОАЭ.