Эксперт РСМД Мардасов: президент Турции Эрдоган не собирается воевать с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может войти в Израиль, как когда-то сделала это в Нагорном Карабахе и Ливии. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов.

По его мнению, Эрдоган не собирается напрямую вмешиваться в конфликт в регионе. Резкая риторика связана лишь с желанием сохранить роль защитника на мировой арене.

При этом специалист напомнил, что у многих уже прошли иллюзии по поводу возможностей Турции. Государство находится в сложной экономической ситуации.