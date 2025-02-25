Эксперт Рожин заявил, что у каждой страны свое видение мира в вопросе Украины

Сегодня многие государства говорят о мире, однако у каждой страны свое «прочтение мира». Такое заявление сделал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik .

Он отметил, что российские власти подразумевают выполнение целей СВО. Запад видит достижение мира через вывод войск, репарации и другие условия.

«То есть обе стороны говорят о мире, но, как выражаются дипломаты, это вопрос модальностей», — сказал Рожин.

Эксперт подчеркнул, что сейчас крайне важно то, как сработают представители российской стороны на переговорах. Военно-политическое руководство вряд ли согласится принимать те вещи, которые вызовут недовольства в обществе, добавил Рожин.