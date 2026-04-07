Эксперт Роскосмоса Маринин заявил, что у РФ и США есть основания задержать МКС на орбите Земли подольше
В Роскосмосе и NASA обсуждают возможность продления срока эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, а, возможно, и до 2032 года. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал член совета госкорпорации «Роскосмос» Игорь Маринин.
По его словам, у России и США есть веские основания задержать станцию на орбите Земли подольше. Это связано с проблемами в альтернативных проектах обеих стран.
«Здесь желания россиян и американцев частично совпадают. В США задерживается глубинная программа, на которую они хотели перейти после окончания работы на МКС. У нас задерживается создание модулей для новой РОС», — объяснил эксперт.
Маринин также отметил, что теоретически срок эксплуатации станции может быть продлен до 2032 года. Однако для принятия такого решения потребуется провести дополнительную проверку ее технического состояния.