Эксперт RNC Pharma Беспалов: политика Трампа может привести к росту цен на препараты на других рынках

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов поделился с ИА НСН мнением о планах американского президента Дональда Трампа подписать указ о снижении цен на лекарства в США на 30–80%.

По словам эксперта, политика Трампа может привести к росту цен на препараты на других рынках.

Цены на лекарственные препараты в Соединенных Штатах Америки находятся на высоком уровне, вызывая недовольство значительной части населения. Это обстоятельство делает необходимым принятие мер по урегулированию данной ситуации. Однако предложенные президентом Дональдом Трампом изменения не могут быть внедрены быстро и легко в ближайшей перспективе, отметил собеседник.

Существует множество предположений и спекуляций относительно механизма функционирования нового документа. Полное снижение стоимости лекарств на целых 80%, как предполагается некоторыми источниками, выглядит совершенно абсурдным решением. Подобный сценарий мог бы вызвать кардинальные перемены в работе фармацевтической отрасли и существенно снизить привлекательность американского рынка для фармкомпаний, что вряд ли выгодно администрации Трампа, добавил он.