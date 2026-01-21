Эксперт «РКК-Науки» Захарченко указал на хорошие перспективы «Суперджета» на индийском рынке

Эксперт отметил высокий потенциал данного сегмента для отечественных производителей, так как Индия обладает большим пассажиропотоком и нуждалась бы в самолетах аналогичного класса.

«Но рынок Индии открыт всем странам, и у „Суперджета“ там будут сильные конкуренты, созданные на более высоком международном уровне и, соответственно, более экономичные и комфортные», — добавил специалист.

По его мнению, несмотря на трудности, Россия сохраняет шансы на конкурентоспособность своего продукта в Индии, учитывая растущие потребности местного авиационного сектора.