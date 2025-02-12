Основные месторождения редкоземельных металлов Украины находятся в ЛНР, ДНР и Запорожской области, поэтому Владимир Зеленский пытается продать Соединенным Штатам «кота в мешке» стоимостью 500 миллиардов долларов. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков в интервью сайту телеканала «Звезда» .

«Например, три американские компании владеют основными аграрными площадями Украины, одно из главных месторождений лития принадлежит Порошенко», — отметил специалист.

Тишков подчеркнул, что никакие украинские месторождения не разрабатываются в таком объеме, чтобы продавать их за огромные деньги.