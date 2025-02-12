Основные месторождения редкоземельных металлов Украины находятся в ЛНР, ДНР и Запорожской области, поэтому Владимир Зеленский пытается продать Соединенным Штатам «кота в мешке» стоимостью 500 миллиардов долларов. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков в интервью сайту телеканала «Звезда».
«Например, три американские компании владеют основными аграрными площадями Украины, одно из главных месторождений лития принадлежит Порошенко», — отметил специалист.
Тишков подчеркнул, что никакие украинские месторождения не разрабатываются в таком объеме, чтобы продавать их за огромные деньги.
Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID
Захарова увидела в риторике генсека НАТО Рютте списание Украины в утиль
ВС России уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве
Исправность более 180 тысяч газовых плит проверили в Подмосковье с начала года
Число пострадавших при атаках ВСУ Горловки возросло до 13
Задержанного за участие в мошеннической схеме племянника Варнавы арестовали
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте