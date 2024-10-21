Президент Молдавии Майя Санду не смогла предоставить ни одного доказательства предполагаемого незаконного вмешательства в выборы, и ее заявления являются попыткой объяснить низкий уровень поддержки. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По его словам, Санду не привела никаких фактов и лишь заявила о планах вооруженных групп для восстания против нее. Никакой конкретики в ек словах не оказалось. Кроме того, если бы у нее была реальная возможность зафиксировать вмешательство, она бы не покидала трибуну так быстро. Однако она пробыла на ней всего полторы минуты и ушла, так как результаты были для нее крайне неутешительными.

Эксперт также отметил, что в ходе выборов можно выделить три основных вектора предпочтений избирателей. Жители центральных и северо-западных регионов, преимущественно сельских местностей, голосовали не столько за евроинтеграцию, сколько за объединение с Румынией. Второй вектор представляют городские избиратели, ориентированные на интеграцию с ЕС. Третий — прагматики, уверенные в том, что Россия является самым выгодным торговым партнером для Молдавии.