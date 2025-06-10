Эксперт РАН Лукьянов заявил, что поездка Греты Тунберг в Газу не является гуманитарной миссией

Израильские власти назвали поездку Греты Тунберг в сектор Газа пропагандистским антиизраильским жестом, а не гуманитарной миссией. Визит шведской экоактивистки направлен на достижение политических, а не социальных целей, заявил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Речь шла о создании информационного шума, который никак не поможет ни страдающему населению Газы, ни Израилю. В общем эта программа исключительно находится в лоне дискурса европейских левых, европейских экоактивистов», — отметил эксперт.
Лукьянов добавил, что эта акция изначально не имела гуманитарной ценности, поскольку на борту судна находилось менее одного грузовика с помощью.
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