Эксперт РАН Лексютина рассказала, что Китай перенимает опыт внешней политики России
Эксперты отмечают, что влияние Китая на Россию не так велико, как это может показаться на первый взгляд. Напротив, есть аспекты, в которых российскому опыту следуют в Китае. Такое мнение озвучила заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина в ходе Открытой студии «ФедералПресс» на форуме «АмурЭкспо».
Лексютина подчеркнула, что, хотя экономическое взаимодействие между двумя странами растет, и китайские товары все чаще появляются на российском рынке, а Россия увеличивает поставки углеводородов в Китай, это не означает, что Россия действует в интересах Китая в ущерб своим собственным.
Эксперт также отметила, что у России есть качества великой державы, такие как умение правильно выстраивать внешнюю политику и быть активным участником международных отношений. Китайские партнеры внимательно следят за этим и развивают стратегическое сотрудничество.
По мнению Лексютиной, в сфере внешней политики на мировой арене нет четкого разделения на «ведущего» и «ведомого».