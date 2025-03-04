Эксперт РАН Кислицын: пошлины могут стать инструментом внешней политики США

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% на сталь и алюминий вызывает сомнения и, вероятно, не продлится долго. Таким мнением поделился сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Кислицын, его слова приводит сайт «Известия».
Специалист отметил, что ранее подобные меры создали девять тысяч рабочих мест и принесли американским сталелитейщикам 2,5 миллиарда долларов. Однако меры привели к увеличению расходов потребителей на 5,5 миллиарда долларов.
Кислицын также предположил, что администрация Трампа станет использовать пошлины в качестве инструмента внешней политики.
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