Эксперт РАН Кислицын: пошлины могут стать инструментом внешней политики США

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% на сталь и алюминий вызывает сомнения и, вероятно, не продлится долго. Таким мнением поделился сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Кислицын, его слова приводит сайт «Известия» .

Специалист отметил, что ранее подобные меры создали девять тысяч рабочих мест и принесли американским сталелитейщикам 2,5 миллиарда долларов. Однако меры привели к увеличению расходов потребителей на 5,5 миллиарда долларов.

Кислицын также предположил, что администрация Трампа станет использовать пошлины в качестве инструмента внешней политики.