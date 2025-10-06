Эксперт РАН Камкин обвинил Маркель в лукавстве после слов о причастности Прибалтики и Польши к началу СВО

Попытка экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель переложить ответственность за начало специальной военной операции на Польшу и государства Прибалтики является сознательным искажением фактов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».

По мнению специалиста, именно Германия совместно с Францией нарушила условия Минских договоренностей, преследуя цель укрепления украинской армии, а не урегулирования конфликта в Донбассе.

Камкин также указал на зависимость Прибалтийских республик от финансовой поддержки Берлина и их подчиненное положение внутри Европейского Союза.

