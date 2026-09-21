На выборах в Мекленбурге — Передней Померании впервые не прошел в парламент Христианско-демократический союз (ХДС), а «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу. О причинах этого сдвига рассказал Zvezdanews ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин.

Эксперт пояснил, что Мекленбург стал вотумом недоверия лично канцлеру Фридриху Мерцу. Эта земля сильнее других пострадала от антироссийских санкций и подрыва «Северного потока», из-за чего местная инфраструктура и рабочие места не восстановились. К экономическому упадку добавляется депопуляция — люди массово уезжают на заработки.

«Это самая депрессивная федеральная земля Германии... Это вотум недоверия конкретно Мерцу», — подчеркнул Камкин.

По его словам, аналогичный расклад зафиксирован в Берлине: восток голосует за АдГ, запад — за ХДС, центр — за «Левых». На региональном уровне победа правых не изменит внешнюю политику. По прогнозу эксперта, в Мекленбурге сформируется коалиция Левой партии, СДПГ и «Зеленых», а у АдГ не будет рычагов влияния на германо-российские отношения.

Отставки Мерца ждать не стоит. Камкин допустил бунт однопартийцев, которые могут поставить ультиматум: либо досрочные выборы, либо замена канцлера на более харизматичного политика без роспуска бундестага.