Эксперт РАН Федоров заявил, что 60% опрошенных французов хотят отставки Макрона

Подавляющее большинство французов, а именно 60%, хотят, чтобы действующий президент Франции Эммануэль Макрон ушел в отставку. Такое мнение озвучил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, большая часть населения Франции настаивает на том, что страну должен воглавить другой лидер. В этом же мнении сходятся два обычно противоборствующих лагеря оппозиции.

Федоров подчеркнул, что даже вечные противники, крайне левые и крайне правые, встали сейчас на одну сторону, чтобы добиться отставки Макрона на фоне политического хаоса, охватившего страну.