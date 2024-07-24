Эксперт РАН Федоров: Макрон будет тянуть время с назначением нового премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон будет тянуть время с назначением нового премьер-министра. Ему предстоит оценить, насколько подходит фигура выдвинутой левыми Люси Касте, рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров «Звезде».

По словам эксперта, теперь Макрон должен рассмотреть эту кандидатуру, отвергнуть ее или утвердить. Возможно, этого не случится и до конца Паралимпийских игр. Однако президенту все же придется принять решение, чтобы окончательно не потерять умеренное большинство в Национальном собрании.

Отмечается, что ранее Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя.

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