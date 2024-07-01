Эксперт РАН Федоров: французские правые партии не хотят обострения конфликта на Украине

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» заняла первое место в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Ее сторонники не захотят обострения конфликта на Украине, сообщил ИА НСН сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.

По словам специалиста, правые выступают за поддержку Украины, но не так рьяно, как президент Макрон. В связи с этим свойственная Макрону и нынешнему премьеру Атталю военная риторика уменьшится, «милитаристский пыл может немножечко поутихнуть».

При этом Федоров отметил, что соперники правых с помощью «перелива голосов» не допустят их абсолютной победы во втором туре 7 июля.