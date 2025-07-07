Эксперт РАН Блохин заявил, что новая партия в США нужна Маску для сохранения влияния на республиканцев

Выражая инициативу создать собственную политическую силу, американский миллиардер Илон Маск стремится удержать влияние на республиканцев и защитить личные активы. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Как отметил специалист, несмотря на значительные финансовое состояние Маска (свыше 400 миллиардов долларов), новому проекту предстоит стать конкурентоспособным с крупнейшими партиями страны.

«Не будем забывать, что Маск - один из главных финансовых доноров Республиканской партии. Без республиканцев и при действующем президенте он не сможет лоббировать свои проекты. И Республиканская партия без него тоже не сможет, потому что он их финансирует. И здесь рука руку моет», — подчеркнул Блохин.

Сейчас Маск активно усиливает конфликт с президентом Дональдом Трампом, защищая свои позиции внутри Республиканской партии, добавил эксперт.