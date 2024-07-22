Эксперт РАН Блохин: Байден снялся с выборов из-за давления финансовых доноров

Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов. Такое решение он мог принять из-за давления финансовых доноров, сообщил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, сам Байден просто так не отказался бы участвовать в гонке. На него также могли повлиять такие политические тяжеловесы, как Барак Обама и Нэнси Пелоси.

В целом сегодня демократическая партия находится в кризисе, потому что реальных кандидатов, которые могут быть сопоставимы с Трампом, у нее нет, отметил Блохин.

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