Скидки и удобные условия оплаты компенсируют санкционные риски для Индии. Таким мнением поделился эксперт в области финансирования морских активов Алексей Пономарев в разговоре с сайтом «Ридус» .

По словам специалиста, несмотря на введение 50%-х пошлин США, российские поставки нефти сохраняют привлекательность для индийских компаний благодаря дешевизне сырья. Эксперт отметил, что даже под американским давлением Индия продолжит покупать российскую нефть.

Эта стратегия важна для поддержания энергетической безопасности и роста экспорта обработанной продукции, подчеркнул Пономарев.