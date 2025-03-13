Эксперт по топливу Терешкин: Индия скоро станет ключевым игроком на рынке нефти

По словам эксперта, уже в следующем году Индия будет иметь такое же влияние на нефтяной рынок, как и Китай. Согласно прогнозам ОПЕК, к 2026 году спрос на нефть в обеих странах вырастет на 270 тысяч баррелей в сутки.

«При этом в Индии существенно выше потенциал для прироста спроса в период до 2030 года. Все дело в скорости распространения электротранспорта», — пояснил специалист.

Именно развитие электрического и газового транспорта в Китае, как подчеркнул Терешкин, приведет к стабилизации цен на нефть во второй половине 2020-х годов.