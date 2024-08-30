Декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов прокомментировал перенос слушания дела в суде Калифорнии по иску Google к российским СМИ. Организация намерена добиться запрета на принудительное исполнение решений российских инстанций, отметил эксперт в беседе с сайтом « Взгляд ».

По его мнению, IT-гигант пытается обойти нормы международных договоров. Обращения в суд демонстрируют желание Google защищать личные интересы, игнорируя суверенитет других государств и международные нормы права, заявил Виноградов.

Компания, добавил эксперт, стремится избежать ответственности за свои действия. Он напомнил о ситуации, когда Google вводил в заблуждение даже собственных акционеров.