Эксперт по праву Беслангуров заявил, что несколько миллионов американцев могут захотеть переехать в Россию

В США проживают минимум несколько миллионов человек, которые могут заинтересоваться указом президента России Владимира Путина о предоставлении помощи для переселения тем, кто не разделяет ценности Запада. Об сообщил «Взгляду» эксперт в области миграционного права Тимур Беслангуров.

Он отметил, что политическое значение данного указа представляет собой серьезный удар по США и, вероятно, является одним из самых значительных шагов Кремля после начала специальной военной операции. Дело не только в количестве приезжающих, гораздо важнее их качество, подчеркнул эксперт.

По его словам, один такой человек, как условный Илон Маск, переехавший из Техаса в Москву, нанесет США, помимо финансового, значительный имиджевый ущерб. Это станет главной новостью на международной арене.

По его оценкам, в США проживают около шести миллионов православных, и эта цифра продолжает расти.