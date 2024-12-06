Эксперт по праву Беше-Головко: лидер Франции Макрон планирует использовать разногласия оппозиционных партий

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко рассказала, как французский президент Эммануэль Макрон собирается править страной без большинства. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению эксперта, для данной цели лидер европейской страны собирается использовать разногласия в оппозиционных партиях. Как отметила специалист, Макрон в настоящее время пытается найти компромиссную фигуру.
«Это будет очень сложно, потому что уже летом он ее искал и не нашел», — заявила Беше-Головко.
На ее взгляд, Макрон не имеет достаточно политических сил для самостоятельного формирования правительства.
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