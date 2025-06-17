Эксперт по нефти Демидов допустил повышение цен на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с сайтом телеканала « Звезда » объяснил, как ближневосточный конфликт может повлиять на стоимость бензина в России.

Специалист напомнил, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировой добычи нефти, поэтому события в Иране оказывают сильное влияние на нефтяной рынок.

«Если мы говорим о прямой рыночной экономике, как, допустим, в США, то высокие цены на нефть у них могут привести к повышению цен на бензин и дизель. В случае России это также возможно, хотя у нас нет прямой зависимости», — пояснил специалист.

По его словам, в случае роста цен на нефть российские компании склонны увеличивать экспорт ресурса за рубеж, чтобы получить выгоду от иностранной валюты. Это приводит к уменьшению внутреннего предложения нефти, что может косвенно повлиять на повышение стоимости бензина и дизельного топлива.